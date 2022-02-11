Вашингтон, 11 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Американский рынок акций резко снизился во время дневных торгов 11 февраля на фоне заявлений президента США Джо Байдена о том, что Россия в любой момент может вторгнуться в Украину, сообщает Reuters.

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По состоянию на 13:48 по восточному времени индекс Dow Jones снизился на 428,26 пункта, или на 1,22%, составив 34 813,33.

Индекс S&P 500 упал на 73,02 пункта, или на 1,62%, составив 4 431,06.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 312,70 пункта, или на 2,20%, и составил 13 872,94.

Напомним, что глава Белого дома Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть Украину на фоне растущей напряженности между США и Россией. Президент добавил, что в случае военного конфликта США не собираются посылать американские войска для помощи оставшимся на Украине американцам.