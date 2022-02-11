Рим, 11 февраля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Отмена масочного режима в общественных местах под открытым небом в Италии позволит фермерам страны ежемесячно экономить около 10 млн евро, подсчитали в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti в пятницу, 11 февраля.

Медицинские маски

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Маски в общественных местах на открытом воздухе в Италии можно не носить с 11 февраля. При этом средства индивидуальной защиты у каждого прохожего должны быть всегда с собой — на случай возникновения «скоплений» и нарушения социальной дистанции.

По данным на11 февраля, в Италии умерли150 555человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на334(днем ранее — на325). Число подтвержденных носителей выросло на67 152(днем ранее — на75 861). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 991 109 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены1 751 125человека (на62 149 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,5 миллионачеловек (более 80,6% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений, прежде всего в части нахождения в общественных пространствах под открытым небом.