Тирана, , 21:52 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2948 человек выявили 531 новый случай заражения коронавирусом. Скончались в стране пять пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 1333. Об этом сообщило вечером 11 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Флаг Албании и Георгий Кастриоти на коне, Тирана Andreas Lehner

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 267 551 случай заражения коронавирусом, 254 315 человек излечились, скончались 3407 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 123 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 9829, это число в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 3372 — приходится на Тирану.

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