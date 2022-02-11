Рим, 11 февраля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. По данным навечер пятницы, 11 февраля, в Италии умерли150 555человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на334(днем ранее — на325), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на67 152(днем ранее — на75 861).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 991 109 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены1 751 125человека (на62 149 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 48,5 миллионачеловек (более 80,6% граждан страны).