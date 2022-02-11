Москва, 11 февраля, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Британцы могут превратить провокацию в полномасштабную войну. Об этом 11 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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«Готовится крупная и кровавая провокация, которая не должна привести к вводу российских войск, но которая, с одной стороны, позволит обвинить Россию в агрессии со всеми обещанными санкционными последствиями и для России, и для ЕС», — заявил эксперт.

С другой стороны, поджигателям войны важно нанести удар по авторитету Владимира Путина внутри России — мол, не смог защитить жителей Донбасса, уверен политолог.

«Активное участие Лондона говорит о том, что тонкая граница между крупной провокацией и полномасштабной войной в Донбассе может быть с английской помощью преодолена. Тогда в проигрыше окажутся все, включая США. Выигрыш будет лишь у Британии», — полагает Шишкин.

Напомним, что на Украине наблюдаются интенсивные военные приготовления, сопровождаемые медиаистерией в западных СМИ.