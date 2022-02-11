Оттава, , 21:01 — REGNUM Разблокировать одну полосу на мосту Амбассадор в Канаде согласились дальнобойщики, протестующие против обязательной вакцинации, передаёт 11 февраля CBS.

Дальнобойщики на ледяной дороге. Канада MJ Preston

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Уточняется, что открыть они согласились одну из четырёх полос движения — ту, которая ведёт из США в Канаду.

Между тем в суде города Виндзор (провинция Онтарио, Канада) готовится заседание по по иску канадских автопредприятий, требующих прекратить приостановку движения транспорта по мосту.

Добавим, акции протеста против антиковидных ограничений в Канаде проходят с января.

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