Берлин, 11 февраля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министрам федеральных земель встретиться для обсуждения возможности смягчения ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает 11 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Michael Lucan Олаф Шольц

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Тенденция распространения заболевания позволяет сделать первый шаг к смягчению ограничений, заявил федеральный канцлер, отметив необходимость рассмотреть дальнейшие шаги к весне.

При этом Шольц не стал уточнять, какие именно ограничения считает возможным отменить правительство. По его словам, в этом вопросе следует прислушиваться к рекомендациям учёных, чтобы не ставить под угрозу уже достигнутые успехи в борьбе с пандемией.

«Мы должны быть бдительны и готовы к тому, что число инфицированных может снова значительно возрасти», — подчеркнул канцлер.

В своем выступлении Шольц также ещё раз выступил в поддержку планов по введению всеобщей вакцинации, отметив, что неизвестно, какой будет ситуация в предстоящую осень. «Сейчас речь идёт о защите наиболее уязвимых категорий граждан», — сказал он.