Пловдив, Болгария, 11 февраля, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Четыре самолета Eurofighter EF-2000 Typhoon из состава военно-воздушных сил Королевства Испания приземлились 11 февраля на болгарской авиабазе «Граф Игнатиево» в Пловдивской области. Об этом сообщает БТВ.

brain_bug Истребители Eurofighter Typhoon

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Согласно официальной информации, испанские летчики примут участие в совместной программе патрулирования болгарской акватории Черного моря. Специальные маневры проводятся в рамках укрепления обороноспособности структур НАТО в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Как ожидается, в ближайшее время в Болгарию прибудут еще около десяти истребителей сил НАТО и 130 испанских военнослужащих. Мандат пребывания ограниченного контингента ВВС Испании истекает 31 марта нынешнего года.