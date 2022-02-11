Стокгольм, 11 февраля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 106. Эта информация была опубликована 11 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 16 501 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 397 330 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 7725 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 7 791 817 человек старше 12 лет (86,6%), вторую — 7 546 350 (83,9%). 4 451 390 шведов старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (55,1%).