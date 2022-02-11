Стокгольм, 11 февраля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В последние годы многие правительства на Западе увеличили свои суммарные военные расходы. Это особенно заметно в странах Восточной Европы и Скандинавии, о чем свидетельствуют данные международного института исследования проблем мира Sipri, передает шведский телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

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В течение нескольких лет после финансового кризиса 2008 года общие военные расходы в мире несколько снизились из-за ограниченного количества бюджетных средств. Но с 2014 года кривая расходов неуклонно росла. Решающим фактором, считают аналитики Sipri, стали «действия России в Крыму и на территории Украины».

«Агрессия России в Украине, а также повторяющиеся террористические атаки в Европе и растущее соперничество с Китаем как в Европе, так и в Соединенных Штатах, способствовали увеличению военных расходов», — отметила Люси Беро-Судро, которая руководит отделом исследований военных расходов в Sipri.

Среди крупнейших стран мира есть исключение, когда речь идет о военных расходах. Это Россия: до 2015 года ее расходы на оборону резко увеличивались, пока страна модернизировала свою военную мощь. Однако после введения санкций со стороны многих стран, Россия стала меньше тратить на оборону.