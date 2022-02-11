Скопье, , 19:05 — REGNUM В Северной Македонии 11 февраля в результате обследования 3996 образцов выявили 1348 новых носителей коронавируса, из них 196 — повторные заражения. Также зарегистрировано 1247 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались 19 пациентов с COVID-19.

Скопье, ресторан на воде

Северная Македония Andrew Milligan sumo

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 284 875 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8 705, 264 443 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 11 655 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад. За последние выходные скончались 66 человек с COVID-19.

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