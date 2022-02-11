Вашингтон, 11 февраля 2022, 18:46 — REGNUM Руководство американской компании Amazon уведомило сотрудников, что будет оплачивать больничный, взятый по причине заражения коронавирусом, только вакцинированным сотрудникам, сообщает 11 февраля Reuters.

Amazon
Amazon
MIKI Yoshihito

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Рабочих, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, так же освободят от требования о ношении масок, согласно сообщению компании.

Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции решила постепенно отказываться от ковидных ограничений на фоне снижения числа новых случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Напомним, губернаторы американских штатов Нью-Йорк и Массачусетс объявили 9 февраля, что они не будут продлевать некоторые приказы об обязательном ношении масок в общественных местах, присоединившись к растущему списку штатов, планирующих ослабить меры по борьбе с коронавирусом.

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