Екатеринбург, 11 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Свердловской области удалось выйти на плато по ситуации с COVID-19. Об этом говорится в соцсетях губернатора Евгения Куйашева со ссылкой на слова специалистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«В ближайшие недели заболеваемость начнет постепенно снижаться», — сказано в губернаторских соцсетях.

В связи с этим власти отменили дистанционное обучение для школьников. С 17 февраля ученики первых — восьмых классов смогут вернуться к очному обучению.

Если после этого не произойдёт взрывного роста заболеваемости, то власти рассмотрят вопрос о возвращении с «дистанта» учащихся техникумов и колледжей. Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры были введены 2 февраля.