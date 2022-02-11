Подгорица, 11 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории от последствий ковида скончались восемь человек, зарегистрировано 487 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Всего было обработано 2136 тестов на коронавирус.

Самому молодому из умерших было 64 года, а самому старшему — 81.

Число активных случаев в стране 3 511. С начала эпидемии от ковида в Черногории умерли 2632 человека.