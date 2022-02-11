Берлин, 11 февраля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки зафиксировано 240 172 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 12 009 712 человек. Об этом сообщает 11 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, днём ранее RKI сообщал о 247 862 выявленных случаях заражения. Снижение суточного показателя заболеваемости зафиксировано в стране впервые с начала года. Вместе с тем отмечается, что это лишь номинальный показатель, поскольку реальное число заболевших может существенно превышать официальные данные.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 1472,2 случая на 100 000 человек.