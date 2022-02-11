Берлин, , 19:48 — REGNUM Семь членов бундестага от СДПГ, «Зелёных» и СвДП хотят принять закон об обязательной вакцинации от коронавируса всех совершеннолетних жителей Германии. Канцлер Олаф Шольц также вновь выступил за обязательную вакцинацию. Об этом сообщает 11 февраля издание Spiegel.

Бундестаг. Германия

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Законопроектом предусмотрено, что медицинские страховые компании должны будут до 15 мая 2022 года связаться со всеми гражданами лично и сообщить им о возможностях консультирования и вакцинации, а с 1 октября все совершеннолетние, проживающие или постоянно пребывающие в Германии, должны будут иметь документы о получении как минимум трёх прививок или перенесённом заболевании и по запросу предоставлять их властям или страховым компаниям.

Исключение предусмотрено для тех, кто не может быть привит от коронавируса по медицинским показаниям, а также для женщин в начале беременности.

Предполагается, что закон будет действовать до конца 2023 года, а его эффективность будет пересматриваться каждые три месяца.

«Если мы будем ждать, пока не появится следующая волна заражения, может быть уже слишком поздно. Тогда население и нашу систему здравоохранения можно будет снова защитить только ограничительными мерами. Закон должен препятствовать этому», — заявляют авторы инициативы.

Наряду с этим в бундестаге обсуждается также инициатива против обязательной вакцинации, с которой выступила группа парламентариев во главе с вице-президентом СвДП Вольфгангом Кубицки.

Третья группа, возглавляемая политиком от СвДП Эндрю Ульманном, работает над предложением «золотой середины»: провести консультационную сессию для всех совершеннолетних непривитых, и если по истечении определённого срока необходимый уровень вакцинации не будет достигнут, требование об обязательной вакцинации будет введено для лиц старше 50 лет.