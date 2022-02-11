Сантьяго, 11 февраля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Чили 11 февраля сообщило о 38 446 новых случаях заражения коронавирусом и 97 летальных исходах пациентов с COVID-19. Неделю назад было выявлено 37 468 заражений и зарегистрировано 43 летальных исхода.

(сс) Johannes Ko Вальпараисо. Чили

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Как сообщает чилийское новостное агентство Emol, всего за 11 дней февраля в стране побит месячный рекорд по числу заражений коронавирусом. За прошедшие 11 суток выявлено 359 802 случая заболевания.

За весь период с начала пандемии в Чили выявлено 2 545 819 случаев заражения, а число летальных исходов достигло 40 370.

На сегодняшний день в стране насчитывается 130 416 активных случаев заражения, что является самым высоким показателем за всю пандемию.