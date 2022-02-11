Берлин, , 19:02 — REGNUM Конституционный суд Германии постановил, что приказ властей об обязательной от коронавируса медицинских работников является законным и должен вступить в силу в запланированные сроки. Об этом сообщает 11 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Согласно планам властей, с 15 марта все сотрудники домов престарелых, больниц, врачебных кабинетов и амбулаторных клиник, а также акушерки, физиотерапевты и массажисты должны будут пройти вакцинацию от COVID-19, либо иметь документы о перенесённом заболевании. Исключение предусмотрено только для лиц, имеющих отвод от вакцинации по медицинским показаниям.

О невыполнении данного требования сотрудником работодатели должны будут информировать органы здравоохранения, которые могут принять решение о запрете соответствующему лицу входить в учреждение.

Противники данной меры требовали отложить её вступление в силу до тех пор, пока не будет официально рассмотрен вопрос о её соответствии конституции.

С критикой инициативы выступали в том числе представители некоторых органов здравоохранения, по мнению которых, расследование отдельных эпизодов нарушения требования о вакцинации может быть слишком сложным и трудоемким.