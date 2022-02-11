Москва, 11 февраля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Всего в пяти субъектах Российской Федерации уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 80%. Об этом 11 февраля сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Заместитель председателя правительства РФ отметила, что по состоянию на 11 февраля в России вакцинация первым компонентом проведена 85 857 079 раз, вакцинация полного цикла — 81 505 771 раз.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9%. В пяти регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург (85,8%, уменьшение за неделю на 1,1%), Севастополь (85,2%, уменьшение за неделю на 3%), Карелия (85,6%, уменьшение на 1,5%), Мурманская область (83,5%, уменьшение на 0,2%) и Тува (80%, уменьшение на 1,3%)» — приведены слова Голиковой на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.

Отмечается, что на Чукотке, ранее входившей в число лидеров, уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 80,2% до 77,8%. При этом вице-премьер напомнила, что уровень коллективного иммунитета снижается из-за утраты иммунитета ранее привитыми и переболевшими более полугода назад гражданами.