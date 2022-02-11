Москва, 11 февраля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился на 2,2%. Об этом 11 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике распространения COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 4 февраля этот показатель в стране был зафиксирован на уровне 64,1%. При этом 11 февраля уровень коллективного иммунитета в России опустился до отметки в 61,9%.

«Это показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами», — сказано в сообщении.