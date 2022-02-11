Бухарест, , 17:06 — REGNUM За минувшие сутки в Румынии официально зафиксирован 23 221 случай заболевания SARS-CoV-2. Об этом 11 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, наибольшее число зараженных коронавирусом граждан традиционно фиксируется в Бухаресте, Бузэу, Констанце и других крупных городах Румынии. Сообщается о смерти 127 пациентов.

По состоянию на 11 февраля, общее число жителей Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,51 млн. Из них скончались 61 231 человек.