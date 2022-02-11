Рига, 11 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В пятницу, 11 февраля, утром скончался выдающийся латвийский шеф-повар Мартиньш Ритиньш, сообщил местный портал bb.lv со ссылкой на владельцев столичного ресторана Vincents.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Известно, что Мартиньш Ритиньш долгое время находился в больнице, где лечился от Covid-19. Его самочувствие внезапно ухудшилось в конце декабря 2021 года.

Ритиньш — 72-летний выходец из семьи латвийских эмигрантов, родился в Великобритании, приехал в Латвию после восстановления независимости в 1990-е годы. Шеф-повар и совладелец одного из лучших ресторанов Латвии Vincents. Многолетний ведущий кулинарной телепередачи Kas var but labaks par so? («Что может быть лучше этого?») на телеканале гостелевидения LTV-1.

Долгие годы возглавлял Латвийское гастрономическое общество Slow Food, являлся принципиальным сторонником экологической кухни и популяризатором ЗОЖ.