Токио, 11 февраля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. С призывом к находящимся на Украине подданным Японии покинуть республику обратился японский МИД в опубликованном 11 февраля заявлении.

Rs1421 Здание МИД Японии

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Власти Японии объявили, что повысили до четвёртого уровень угрозы нахождения на территории Украины. Поскольку объявлен максимальный уровень угрозы, необходимо уезжать, а для тех, кто собирался ехать на Украину, отказаться от своих планов.

Такой шаг власти Японии объяснили тем, что на границе России и Украины продолжается «рост напряжённости». Токио оценивает как непредсказуемое дальнейшее развитие событий.