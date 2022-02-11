Москва, 11 февраля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. О госпитализации лидера КПРФ Геннадия Зюганова сообщил экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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«Эта информация требует дальнейшего подтверждения, но, по данным моего источника, в ЦКБ госпитализирован ещё один лидер фракции, в данном случае КПРФ — Геннадий Андреевич Зюганов», — сообщил Лысаков в телеграм-канале.

По его словам, лидер коммунистов госпитализирован в тот же корпус, что и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кроме того, сообщается также, что решение о госпитализации Зюганова якобы «принято с учётом эпидемиологической ситуации и перенесённых им в течение последних нескольких лет оперативных медицинских вмешательств».

В то же время в КПРФ уточнили, что Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики.