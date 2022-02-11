Рига, 11 февраля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. На утро пятницы, 11 февраля, в Латвии выявлено 11 797 новых случаев заражения коронавирусом, поступила информация о смерти 20 человек. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Впервые за все время эпидемии число летальных исходов, связанных с коронавирусом, превысило 5000 человек — 5010.

За последние 7 дней зарегистрировано 73 летальных исхода. За 14 дней поступили сообщения о смерти 100 непривитых и 52 привитых латвийцев. С учетом доли тех и других в населении, за этот период на каждые 100 000 непривитых скончались 16,7 человека, на каждые 100 тыс. привитых — 4.

Таким образом, невакцинированные умирают от Covid-19 в среднем в 4,2 раз чаще, чем вакцинированные.

В январе 2022 года, по подсчетам латвийского портала Rus.LSM.lv, скончались в общей сложности 303 человека, в декабре 2021-го — 364 человека, в ноябре — 963, в октябре — 536 человек.