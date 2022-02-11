Москва, 11 февраля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Прекращение Западом поставок оружия на Украину стало бы действенным шагом по деэскалации, заявил 11 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу британскому коллеге Бену Уоллесу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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На встрече с Уоллесом Шойгу сказал:

«Со своей стороны хотели бы предложить также внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекращение напичкивания оружием Украины».

Он пояснил, что Украину снабжают оружием демонстративно. Что касается конкретно Лондона, то возникает вопрос, с какой целью и как надолго Британия направила свой спецназ на Украину?