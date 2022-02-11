Варшава, 11 февраля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 11 февраля выразил мнение, какой может быть «цель России в ее противостоянии с Западом». Об этом передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

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«Мы считаем, что целью России сегодня является всеми способами вернуть контроль над Украиной, и заставить Запад отказаться от влияния на эту республику», — заявил польский политик.

По словам Моравецкого, после достижения этой цели, «российское руководство пойдет дальше и начнет атаковать европейские экономики путем проектов, как «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».