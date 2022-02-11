Москва, , 13:35 — REGNUM Сегодня, 11 февраля, цены на нефть большую часть утренних торгов демонстрировали негативную динамику, в моменте снижаясь почти на 1,0% к отметке $90,50 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Добыча нефти Пресс-служба правительства Республики Коми

«Однако к середине дня нефтяные котировки смогли не только отыграть потери, но и выйти в плюс на 0,4%, достигнув отметке $91,70 за баррель, где и стартует вторая половина сегодняшних торгов.

Рынок нефти по-прежнему находится в рамках спекулятивного краткосрочного сценария «нефть по $100». 10 февраля котировки поднимались немного выше $93,00 за баррель Brent.

Это сигнализировало о высокой вероятности обновления шестилетних максимума $93,98 за баррель уже 11 февраля. Но, все испортили данные по инфляции в США, опубликованные вечером 10 февраля.

Консенсус-прогноз предполагал ускорение годовой инфляции в январе 2022 года с 7,0% г/г до 7,3% г/г, однако американская реальность оказалась еще более суровой, индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился до 7,5% г/г, максимального уровня с 1982 года.

Это стало в некотором смысле шоком для инвесторов, потому что, во-первых, намекает на потерю контроля ФРС над инфляцией

А во-вторых, говорит о безальтернативности резкого повышения учетной ставки американским регулятором уже с марта, что сулит в скором будущем как охлаждение экономического роста, так и падение спроса на энергоносители.

Конечно, это еще не повод отказываться от краткосрочного сценария «нефть по $100», но является дополнительным подтверждением неустойчивости нефтяных котировок на столь высоких уровнях.

В таких условиях напряжение на нефтяном рынке будет только нарастать, а внутриотраслевая статистика будет становиться все менее важным фактором для рынка.

Так что несколько блоков таких данных, которые выйдут сегодня, это ежемесячный отчет от МЭА и статистика по числу буровых вышек от Baker Hughes, не окажут особого влияния на нефтяные котировки.

До конца дня они так и останутся в диапазоне $91,00−92,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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