Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 11 февраля, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,29%, до 75,22 рубля. Евро теряет 0,24%, снижаясь до 85,76 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Вышедшие 10 февраля данные по инфляции в США показали новый сорокалетний рекорд, продемонстрировав рост индекса цен в годовом исчислении до 7,5%.

Высказывания руководителей ФРС США на фоне таких данных только укрепили рынок в уверенности, что американский регулятор уже в марте приступит к повышению ключевой ставки и будет повышать ее довольно быстро, возможно, даже в промежутках между заседаниями.

На этом фоне доходность американских казначейских облигаций поднялась выше 2%, а вот интерес к рисковым активам по всему миру резко упал. Фондовые рынки ушли в красную зону, снижением сегодня начались и российские биржевые торги.

Дополнительного негатива на рынок вновь принесли политики — Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину, с линии разграничения на Донбассе вновь приходят тревожные сигналы.

На переговорах в Нормандском формате украинская сторона заняла непримиримую позицию. Соответственно, политические риски для рубля и российской экономики вновь усилились.

Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 9,5% и допущение дальнейшего ужесточения монетарной политики не оказали существенной поддержки рублю, поскольку уже были заложены в цены.

Тем не менее, рубль продолжает стойко выдерживать новые атаки, поскольку доля спекулятивных сделок сейчас невысока. Если в ближайшие дни не начнется война, восстановление позиций российской валюты возобновится», — полагает эксперт.

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