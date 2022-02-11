Москва, , 13:03 — REGNUM После непрерывного восстановления, которое продолжалось с 27 января, рубль 11 февраля открыл утренние е торги гэпом вниз, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги

«Пара доллар/рубль, которая 10 января отметилась на минимумах начала января вблизи отметки 74 руб., отскочила к уровню 75 руб., после чего частично скорректировалась, но не закрыла утренний разрыв.

Доллар дорожает по всему спектру рынка в ответ на неожиданно сильные данные по инфляции в США, которая отметилась на новых 40-летних максимумах, подталкивая Федрезерв к более агрессивным мерам.

Ожидания более резкого повышения ставок в США вернули USD на траекторию роста, что вынудило российскую валюту прервать недавний подъем.

Сил долларовым быкам придали и ястребиные заявления чиновников ФРС США, которые не смогли не отреагировать на статистику по потребительским ценам. Так, Буллард заявил, что до начала июля ставка должна быть повышена на 1%.

Под влиянием этих факторов отступление рубля выглядит более чем логичным. Однако важно отметить, что в целом российская валюта держится неплохо и воздерживается от более бурной негативной реакции.

Это отчасти можно объяснить ожиданиями очередного повышения ставки Банком России на сегодняшнем заседании.

В более широком контексте «россиянин» получает поддержку со стороны дорогой нефти, которая корректируется вниз, но остается неподалеку от многолетних максимумов.

Понижательные риски для рубля будут сохраняться до конца сессии, однако вероятность уверенного пробоя уровня 75 руб. на закрытии торговой недели невелика.

Пара останется под этим барьером, если на геополитическом фронте не произойдет новых потрясений», — предполагает эксперт.

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