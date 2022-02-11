Бишкек, , 15:48 — REGNUM Китайские власти планируют предоставить правительству Киргизии помощь в области безопасности на сумму 50 млн юаней (около 590 млн рублей). Об этом заявила посол Китая Ду Дэвэнь, — передаёт госагентство «Кабар».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также китайский дипломат сообщила, что КНР намерен продолжить сотрудничество с киргизской стороной в деле борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

По словам дипломата, китайские власти обещают в скором времени передать Министерству здравоохранения Киргизии ещё 5 млн доз китайских противокоронавирусных вакцин.

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