Екатеринбург, 11 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения. Школьники со второго по восьмой класс вернуться в учебные заведения с 17 февраля. Кружки и секции можно будет посещать очно с завтрашнего дня, 12 февраля. Об этом глава региона заявил в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Государственные техникумы и колледжи области продолжат обучение в дистанционном формате. Частным учебным заведениям также рекомендовали не возвращаться к очному обучению. Если после выхода детей в школы не начнется резкий рост заболеваемости ковидом, то и студенты колледжей начнут посещать занятия очно, пояснил Куйвашев.

Отметим, дистанционное обучение для студентов колледжей и части школьников ввели со 2 февраля. Ученики старших классов на дистант не уходили.