Анкара, , 15:44 — REGNUM После пяти дней заболевания COVID-19 тесты на коронавирус президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стали показывать отрицательный результат. Об этом турецкий лидер рассказал 11 февраля журналистам.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«После 4−5 дней болезни мои ПЦР-тесты стали отрицательными», — сказал Эрдоган.

Также президент Турции добавил, что это, как он считает, произошло потому, что он прошел вакцинацию от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он заразился штаммом коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон».