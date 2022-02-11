Варшава, 11 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 11 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 35 777 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 290 человек.

В больницах по состоянию на 11 февраля находятся 19 051 пациент с COVID-19. Из них 1 152 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 5 348 132 случая заражений коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 107 757 человек.