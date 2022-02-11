Каракас, 11 февраля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Венесуэле за последние сутки зарегистрировано 1008 новых случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовано на странице министерства здравоохранения страны в Twitter.

Венесуэла

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Сообщается также о семи новых летальных исходах: все погибшие старше 60 лет.

С начала пандемии в Венесуэле зарегистрировано в общей сложности 500 545 случаев заражения коронавирусом, 479 721 человек выздоровел, 5511 человек умерли от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 96% граждан Венесуэлы прошли вакцинацию от коронавируса.