Москва, 11 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В связи с призывом президента США Джо Байденом американцам покинуть Украину в Госдуме ожидают провокаций.

Government.ru Вячеслав Никонов

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«Важное событие сегодняшнего дня — заявление Байдена, призвавшего американцев срочно покинуть Украину. Поскольку Украина находится под внешним американским управлением, не исключено, что там готовится серьезная военная провокация», — рассуждает Никонов в соцсетях.

По его словам, на Украине находится 30 тыс. американцев, кроме того, в Киеве располагается 3 тыс. американских граждан с дипломатическими паспортами.

«Учитывая масштаб поставок вооружений, который идет на Украину в течение последних недель, допускаю, что может последовать некий сигнал к атаке», — полагает депутат.

Одновременно глава СВР Сергей Нарышкин заявил о скоплении украинских вооруженных частей у границ ДНР и ЛНР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, немедленно покинуть Украину призвал американских граждан президент США Джозеф Байден. Глава Белого дома выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин «достаточно умён, чтобы не сделать ничего, что может негативно сказаться на американских гражданах».