Таллин, 11 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Эстония занимает в Евросоюзе третье место по доле заболеваемости COVID-19 на общее число населения. Об этом сообщил местный портал stolitsa. ee со ссылкой на данные Европейского центра контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За предыдущие две недели показатель заболеваемости в Эстонии составил 6 706 случаев на 100 000 населения, благодаря чему Эстония по заболеваемости поднялась с 7-го на 3-е место. Средний показатель заболеваемости в странах ЕС составил 3 509 случаев на 100 000 населения. Самая высокая заболеваемость в ЕС за последние две недели была в Дании — 10 394 случая COVID-19 на 100 000 населения.

Средний уровень смертности от диагностированного COVID-19 в ЕС с 24 января по 6 февраля 2022 года составляет 51,2 случая на миллион населения. В Эстонии число летальных исходов составляет 43 случая на миллион жителей, в настоящее время она занимает 15-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ по уровню смертности пациентов с диагнозом COVID-19.