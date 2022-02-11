Таллин, 11 февраля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Отмена коронавирусных сертификатов в Эстонии в феврале маловероятна, скорее всего, это произойдет в марте, сообщила гостелерадиовещанию страны ERR исполняющая обязанности директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Комментируя отказ правительства 10 февраля 2022 года отменить ковид-сертификаты, она объяснила его высокими показателями заражения населения новым штаммом «Омикрон». По ее словам, поначалу стабильность больничного лечения штамма не давала повода для беспокойства. Однако в последнее время число госпитализированных начало быстро расти.

Так, если рост продолжится в таком темпе, то в больницы ежедневно будут попадать 80−90 человек в день. Хярма предполагает, что на следующей неделе в больницах будет 500 пациентов, через две недели — 600.

Хярма не берется прогнозировать, когда внутри Эстонии точно отменят коронавирусные сертификаты: «Это решение политического уровня. Все меры должны быть уместными. Когда настанет время для смягчения ограничений, Департамент здоровья выступит с соответствующими предложениями», — сказала Хярма.

Наступить такое время может, по ее оценке, не ранее марта 2022 года.