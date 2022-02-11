Кейптаун, 11 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В настоящее время пандемия коронавирусной инфекции на планете Земля еще не завершилась, так как еще возможно появление новых штаммов SARS-CoV-2. Об этом 11 февраля заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время своего посещения ЮАР, его слова приводит местная телерадиокомпания SABC.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По словам Сваминатана, человечество ранее наблюдало за тем, как новый коронавирус развивался и также за появлением его новых мутаций.

«Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии», — сказал главный научный сотрудник ВОЗ.

Отметим, Сумья Сваминатан является членом делегации ВОЗ во главе с ее генеральным директором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, ранее приехавшей в лабораторию местной компании Afrigen Biologics в Кейптауне, создавшей первую в Африке вакцину от нового заболевания.