Москва, 11 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. На сегодняшний день состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ 11 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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В ведомстве добавили, что политик находится под наблюдением медиков.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — подчеркнул представитель федерального министерства.

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Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации лидера ЛДПР с поражением лёгких на 50−75% стало известно 9 февраля. При этом в Минздраве РФ заявили, что парламентарий находится в Центральной клинической больнице в Москве со 2 февраля. У него выявили заражение штаммом коронавируса «Омикрон».

Напомним, политик активно выступает за проведение вакцинации от коронавируса, он заявлял, что «сделал восемь уколов».

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