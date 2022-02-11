Йошкар-Ола, 11 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 11 февраля лечение получают 799 пациентов, из них у 496 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

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В том числе, у 716 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 716 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 83 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 54 человека, выписаны 83 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля выздоровели с начала пандемии 29 797 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 138 жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 37 867 случаев заражения коронавирусом, из них 498 — за последние сутки.

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