Йошкар-Ола, , 14:13 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 февраля выздоровели с начала пандемии 29 797 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 138 жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего в республике за время эпидемии подтвердили 37 867 случаев заражения коронавирусом, из них 498 — за последние сутки. 994 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне скончались двое жителей республики с коронавирусом, за минувшие сутки от COVID-19 умерли три человека.

За день в ковид-стационары госпитализировали 107 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 386 820 жителей республики. План вакцинации от COVID-19 в республике выполнен на 91,7%.

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