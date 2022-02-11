Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга сообщают о сбоях работе системы по дистанционному открытию и закрытию больничных листов в связи с заболеванием COVID-19. Пользователи поделились своими историями в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компьютерный сбой

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В конце прошлой недели в Петербурге запустили полный цикл дистанционной работы с листками нетрудоспособности. Теперь при обращении в телефонную службу 122, на портал «Здоровье петербуржца», а также воспользовавшись специальным чат-ботом в Telegram, можно открыть и закрыть больничный лист.

Однако техника не смогла выдержать наплыв пациентов, так как заявки принимаются с помощью компьютерных технологий, а подтверждать и проверять их должны реальные врачи и сотрудники поликлиник.

Неудачным опытом обращения в службу 122 поделилась пользователь Лариса О. Она сообщила следующее: «Заявления по телевизору, что больничный можно открыть дистанционно по телефону 122 — просто наглая ложь! Я в этом убедилась лично, когда заболела дочь. Все её попытки оформить б/лист онлайн оказались безрезультатны».

«Служба эта по факту не работает совсем, а потому ожидаемо утратила всякое доверие у людей… Врачи тупо не доходят до больных, а люди без надлежащего осмотра вынуждены дома сидеть в ожидании чуда. В поликлинику так вообще не сунуться из-за очередей жутких», — подтвердил ситуацию Максим Ж.

Работники медицинских учреждений не могут обработать весь вал заявок, несмотря на помощь студентов-медиков и ординаторов, которые на прошлой недели разошлись по поликлиниками. На работу в регистратурах поступило более 1,5 тыс. персонала.

Напомним, что в Петербурге, по официальным данным, более 160 тыс. человек сейчас находятся на амбулаторном лечении от ковида.

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По данным «Фонтанки», 9 февраля в Петербурге для открытия больничного в службу 122 обратились 3778 человек, а за закрытием в 11,4 раза больше — 43 074 человек. Чат-бот в Telegram пока не популярен, туда обратились всего 189 и 322 человека, соответственно.

Представитель городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва заявила, что обычная схема работы с больничными листами полноценно вернётся в Петербург после улучшения эпидобстановки.