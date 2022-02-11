Нижний Новгород, 11 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 11 февраля с начала пандемии провели 5 272 159 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Mos.ru Анализы на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 1100,0 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 30 824 теста на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 11 февраля снизился и составляет 18%. Коэффициент распространения инфекции также снизился и составил 1,33.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1524 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 238 354 человек на утро 11 февраля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 608 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 296 446 случаев заражения коронавирусом, из них 4682 — за минувшие сутки.

Читайте также: Более 1,5 тыс. нижегородцев выписались после COVID-19 за день