Нижний Новгород, 11 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1524 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 238 354 человек на утро 11 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 608 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 296 446 случаев заражения коронавирусом, из них 4682 — за минувшие сутки. 10 740 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 23 летальных случая зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончался 21 житель области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 9 февраля с начала пандемии провели 5 219 741 тест для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки нижегородцы сдали 60 425 тестов на SARS-CoV-2.

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