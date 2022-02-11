Подгорица, 11 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Лаборатории отдела молекулярной диагностики Института общественного здоровья Черногории подтвердили четыре случая заражения штаммом Омикрон BA.2, который также называют «Cтелс-Омикроном», сообщили в институте.

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Таким образом, Черногория присоединилась к списку стран, где зарегистрирована мутация высококонтагиозного штамма.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что новая мутация не является «вариантом, вызывающим озабоченность».

На данный момент известно наверняка, что он еще более заразен, чем первоначальный штамм. Его можно обнаружить с помощью всех используемых до сих пор тестов ПЦР.