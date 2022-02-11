Ереван, 11 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 6743 исследований на коронавирус, из которых 2676 показали положительный результат. Об этом 11 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 402 403 носителя коронавируса. Из них 365 662 справились с инфекцией, в том числе 3658 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 27 029 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9712 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 29 таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 7636 тестов на коронавирус 2842 были с положительным результатом. 2548 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали шесть случаев смерти.