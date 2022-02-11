Ростов-на-Дону, 11 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Ростовской области на лечении в ковидных госпиталях находятся 3,3 тыс. пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время на Дону занята 3301 ковид-койка. Загруженность инфекционных стационаров достигла 80,7%. В тяжёлом состоянии остаются 25 человек.

На амбулаторном лечении находятся 44 840 пациентов.