Москва, , 09:51 — REGNUM На торгах 10 февраля нефть марки Brent в моменте касалась отметки $93 за баррель, откуда тут же откатилась и завершила день в небольшом минусе, расположившись в зоне $91,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня, 11 февраля, медвежий уклон сохраняется, а вместе с ним снова растет угроза утраты уровня $90.

Причем фьючерсы, если не вернутся к верхней границе диапазона, завершат эту торговую пятидневку в минусе после семи недель беспрерывного роста.

На столь высоких уровнях Brent и без того испытывает трудности с дальнейшим подъемом. Дополнительно котировкам помешал доллар, который после кратковременного отступления резко вырос по всему спектру рынка.

Это произошло в ответ на неожиданно сильный отчет по инфляции в США, который превысил и предыдущие значения, и прогнозы, тем самым подогрев ожидания относительно более агрессивного повышения ставки ФРС в марте.

Тем временем ОПЕК не изменила оценку роста спроса на 2022 год, оставив ее на уровне 4,15 млн баррелей в день. В рамках этого прогноза ожидается, что потребление превысит 100 млн баррелей в день, а значит, превзойдет допандемийные уровни на фоне уверенного восстановления мировой экономики.

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, будет оставаться в оборонительной позиции, пока доллар переваривает бычий посыл со стороны инфляции.

Не исключено, что до конца дня котировки уйдут ниже $90, но в целом медвежий потенциал на данный момент остается ограниченным в русле бычьего рынка», — пояснил эксперт.

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