Стокгольм, 11 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В результате «бряцания российским оружием» на границе с Украиной цены на акции нескольких крупнейших мировых компаний военной промышленности резко возросли. Многие инвесторы ожидают, что потенциальный конфликт между Россией и Украиной приведет к увеличению государственных инвестиций в оборонный сектор. Об этом 11 февраля сообщил телеканал SVT Nyheter.

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«Я думаю, что инвесторам напомнили о большой потребности в данном типе продукции, когда у нас на носу кризис с Россией и Украиной», — отметил в интервью SVT главный аналитик Danske Bank Бьорн Энарсон.

Американские компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies, британская BAE Systems и французская Thales Group являются одними из крупнейших в мире производителей систем вооружений, стоимость акций которых в последнее время резко выросла.

Напомним, что ранее в министерстве иностранных дел Российской Федерации подчеркивали, что перемещение российских войск проходит на суверенной территории государства и не имеет цели эскалации ситуации вокруг Украины.